عنيزة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسشاركت جمعية " أمان " الخيرية لمكافحة التدخين والمخدرات بعنيزة، بفعاليات "مهرجان الحنيني الثالث " المقام حاليًا في سوق المسوكف الشعبي بمحافظة عنيزة، بركن خاص يضم معرضًا توعويًا للزوار عن أضرار التدخين والمخدرات.وأوضحت قائدة الفريق فوزية السبيل أن المشاركة تهدف لحماية المجتمع النسائي من الوقوع في براثن التدخين والمخدرات، التي تسبب العديد من الآفات على الفرد والمجتمع، من خلال إقامة برامج توعوية وعلاجية مكثفة لبيان ضرر التدخين والمخدرات، إضافة إلى كيفية التعامل مع الأبناء، وكيفية وقايتهم ، والأساليب التي تسهم في نشر ثقافة مكافحة مثل هذه الآفات، وتعزيز الصحة في أوساط المجتمع.وبينت السبيل أن من أهداف المشاركة أيضًا حماية الأسرة من الإصابة بالأمراض الناتجة عن التدخين المباشر والتدخين القسري، كالالتهابات الرئوية والسرطانات بجميع أنواعها، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتأكيد حق غير المدخن في استنشاق هواء نقي، وكذلك التوعية بأثر التدخين والشيشة على صحة المرأة الحامل وعلى الجنين.// انتهى //22:51ت م0224