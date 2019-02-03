روما 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسفاز فريق بولونيا على إنتر ميلان بهدف دون رد اليوم في ميلانو، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في المركز الثالث، ورفع بولونيا رصيده لـ17 نقطة بالمركز الثامن عشر.وفي مباراة ثانية تعادل أودينيزي مع فيورنتينا بهدف لكل منهما.ويلعب لاحقا روما وميلان، وتختتم الجولة غدًا بلقاءي فروزينوني مع لاتسيو، وكالياري مع إتالانتا.// انتهى //22:52ت م0225