لندن 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعاد فريق مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أرسنال 3-1 اليوم في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة مستعيدا المركز الثاني من توتنهام الذي كان انتزعه السبت بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل السبت في افتتاح المرحلة.وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى نقطتين مؤقتا عن ليفربول المتصدر والذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد غدا الإثنين في ختام المرحلة ، في المقابل تراجع أرسنال إلى المركز السادس.// انتهى //22:52ت م0226