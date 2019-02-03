جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا , فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة , وذلك بمسرح غرفة جازان .وأعرب رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية الملتقى تقديرًا لأبناء وأسر الشهداء , وسيستمر لمدة ثلاثة أيام , يتضمن معرضًا تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص .واختتم تصريحه مفيداً أن الملتقى يتضمن كذلك عددًا من المحاضرات المتخصصة , وتدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية .// انتهى //22:55ت م0228