عام / أمير منطقة جازان يرعى غدًا فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء
الأحد 1440/5/28 هـ الموافق 2019/02/03 م واس
جيزان 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019م واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غدًا , فعاليات ملتقى الوفاء لأسر الشهداء الذي تنظمه جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة , وذلك بمسرح غرفة جازان .
وأعرب رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية الملتقى تقديرًا لأبناء وأسر الشهداء , وسيستمر لمدة ثلاثة أيام , يتضمن معرضًا تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية العسكرية والمدنية إلى جانب مشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص .
واختتم تصريحه مفيداً أن الملتقى يتضمن كذلك عددًا من المحاضرات المتخصصة , وتدشين العديد من الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء إلى جانب توقيع الشراكات وتكريم المتعاونين مع الجمعية .
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22:55ت م
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