أبوظبي 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسوصل إلى أبوظبي اليوم قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتكتسب أهمية خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.وأضاف سموه أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.. ليست هي تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف وينفتحون على العالم وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.// انتهى //23:06ت م0229