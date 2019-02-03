القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستعادل فريق طلائع الجيش سلبيًا مع ضيفه سموحة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، متساويًا مع سموحة الذي رفع رصيده أيضًا إلى النقطة 25، محتلًا المركز الثامن خلف الطلائع بفارق الأهداف.// انتهى //23:54ت م0232