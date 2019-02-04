الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستوجت أمس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بكأس بطولة كرة الطائرة للجامعات ، ونالت جامعة جازان المركز الثاني ، فيما جاءت جامعة الجوف بالمركز الثالث.وقام معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالله البقمي ومدير البطولة الدكتور عبدالقادر البابطين بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفرق الفائزة بالإضافة إلى تكريم الحكام.وأعرب مدير البطولة الدكتور عبدالقادر البابطين عن سروره بنجاح البطولة من جميع النواحي ، مقدماً شكره وتقديره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وعلى رأسهم معالي المدير وعميد شؤون الطلاب على حسن التنظيم ، كما قدم شكره لجميع اللجان والفرق العاملة من داخل الجامعة وخارجها و من منسوبي ومستشاري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.حضر حفل التتويج عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور علي الدوسري ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالاله الصلوي ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار .يذكر أن البطولة أشرف عليها ونظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه التاسع وانطلقت يوم الأربعاء باستضافة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، واستمرت لمدة 4 أيام بمشاركة 8 جامعات هي جامعات الملك سعود وشقراء وأم القرى والحدود الشمالية والملك فيصل وعبدالرحمن بن فيصل وجازان والجوف .//انتهى //01:01ت م0236