ليون 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستعرض باريس سان جيرمان، لأول هزيمة به بالدوري الفرنسي هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بملعب بارك أولمبيك ليون ضمن منافسات الجولة 23 من البطولة.تقدم آنخيل دي ماريا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة السابعة، ورد أولمبيك ليون بثنائية لموسى ديمبلي ونبيل فقير بالدقيقتين 33 و49.ولم تؤثر الخسارة على صدارة باريس سان جيرمان لجدول الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما رفع ليون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن ليل صاحب المركز الثاني.// انتهى //02:06ت م0238