طرابلس 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الليبية ميلاد الطاهر، اليوم الأحد، اجتماعًا مع فريق مشروع الانتعاش و الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، من أجل التشاور والتنسيق بخصوص المرحلة المقبلة والمشاريع المستقبلية و أوجه التعاون.ويتمثل الفريق في رئيس فريق الخبراء في الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون نيكولو باتروني، واريمينو ساكو من السفارة الإيطالية.وقالت وزارة الحكم المحلي إن الاجتماع شارك فيه مستشار الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد ابوغرارة، ومدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة سعيدة بالروين.// انتهى //03:23ت م0239