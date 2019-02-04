عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تهنئ رئيس سريلانكا باليوم الوطني
«الوليد للإنسانية» تصل لـ976 مليون مستفيد حول العالم
أربعة مشروعات تطويرية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة
أمير الشمالية للمباحث الإدارية: كثفوا التوعية
أمير الجوف: حريصون على التعاون مع «نزاهة»
بدر بن سلطان يبحث تعزيز دور المجالس البلدية
«عمومية الشورى» تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس
وزير الإعلام يستقبل مدير اتحاد وكالات أنباء «التعاون الإسلامي»
د. الربيعة يبحث ومحافظ تعز برامج مركز الملك سلمان التنفيذية
المعجب: النيابة العامة لن تدخر جهداً في حماية الأفراد
وزير العدل ينوه بدعم القيادة الكبير للقطاع العدلي
«بلدي الرياض» يوقع أربع مذكرات تفاهم لتطوير منظومة العمل البلدي
اليونيسف والأمم المتحدة.. سباق محموم لمضاعفة الأزمة اليمنية
ماي: سأقاتل من أجل بريطانيا وأيرلندا
مادورو يتحدى بتغيير البرلمان.. وغوايدو يدعو لمواصلة الضغط
«المهلة الأوروبية» تزيد انقسام فنزويلا
مصرع ستة من طالبان في أفغانستان
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