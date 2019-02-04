الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس سريلانكا باليوم الوطني«الوليد للإنسانية» تصل لـ976 مليون مستفيد حول العالمأربعة مشروعات تطويرية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدةأمير الشمالية للمباحث الإدارية: كثفوا التوعيةأمير الجوف: حريصون على التعاون مع «نزاهة»بدر بن سلطان يبحث تعزيز دور المجالس البلدية«عمومية الشورى» تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلسوزير الإعلام يستقبل مدير اتحاد وكالات أنباء «التعاون الإسلامي»د. الربيعة يبحث ومحافظ تعز برامج مركز الملك سلمان التنفيذيةالمعجب: النيابة العامة لن تدخر جهداً في حماية الأفرادوزير العدل ينوه بدعم القيادة الكبير للقطاع العدلي«بلدي الرياض» يوقع أربع مذكرات تفاهم لتطوير منظومة العمل البلدياليونيسف والأمم المتحدة.. سباق محموم لمضاعفة الأزمة اليمنيةماي: سأقاتل من أجل بريطانيا وأيرلندامادورو يتحدى بتغيير البرلمان.. وغوايدو يدعو لمواصلة الضغط«المهلة الأوروبية» تزيد انقسام فنزويلامصرع ستة من طالبان في أفغانستان// يتبع //06:02ت م0003