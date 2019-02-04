وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( المملكة تصنع مستقبلها ): يوماً بعد آخر، تؤكد المملكة أن رؤيتها المستقبلية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تمضي قدماً باتجاه مزيدٍ من الإنجازات والمبادرات الناجحة، وضخ مزيدٍ من الزخم إلى الاقتصاد الوطني.ورغم كل هذه الأرقام القياسية التي تشهدها المملكة في كل مناحي الحياة من استقطاب الاستثمارات العالمية في كافة المجالات من الصناعات العسكرية ومجالات الطاقة وحتى مجالات الترفيه، ورغم ارتفاع وتيرة التوطين وتوليد الوظائف، ورغم التطوير الكبير والاستثمار الأكبر في قطاعي الصحة والتعليم، ورغم النجاح الساحق لحملة مكافحة الفساد ومستغلي المال العام، ورغم مئات المبادرات التي تتحقق فعلياً على أرض الواقع في كافة مناطق المملكة من الشمال حتى الجنوب ومن الشرق حتى الغرب، إلاّ أن عيون الشر لا تريد لنا ولا لوطننا الخير، وتحاول عمداً غض النظر عن هذه الإنجازات والمنجزات، وتسلط أذرعها الإعلامية والحقوقية المرتزقة ضد المملكة ومشروعها الطموح نحو المستقبل وصناعة آفاق أوسع لرفاهية أكبر وأشمل واقتصاد وطني قوي ومتين وقائم على منتج محلي من المواد الخام حتى الناتج النهائي.وختمت : إن المملكة -كما تؤكد النتائج- ماضية في مشروعها بكل قوة وثبات، أما أصوات هؤلاء الذين لا يخدمون ولا يتبنون إلا مشاريع الشر فستكون نهايتهم هي النسيان والتجاهل والخيبة، والأرقام لا تكذب أبداً.// يتبع//06:02ت م0004