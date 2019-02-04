طوكيو 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو صباح اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا 46ر109 نقطة، أو 53ر0%، ليصل إلى 85ر20897 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 75ر17 نقطة، أو 13ر1%، ليصل إلى 38ر1582 نقطة.// انتهى //07:31ت م0007