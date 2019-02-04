ينبع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسحقق ميناء ينبع التجاري زيادة في إجمالي البضائع المناولة خلال عام 2018م، بواقع (4,094,883) ملايين طن مقابل (2,827,853) -مليوني طن-, وذلك مقارنة عما تم تحقيقه خلال العام 2017م، بنسبة زيادة بلغت 45%.وتأتي هذه الزيادة في إطار معدلات غير مسبوقة للمناولة التي يشهدها الميناء كثمرة لجهود إدارته النوعية لتعزيز القدرة التشغيلية بعد انتهاء المشاريع التطويرية بالميناء، وذلك في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.ويتطلع ميناء ينبع التجاري إلى الاستمرار قدماً في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية ومشاريع استثمارية لمواكبة ما يشهده من نقلة نوعية في تاريخه على مختلف الأصعدة وإبراز موقعه الاقتصادي والتجاري المهم في المنطقة.// انتهى //09:27ت م0009