الحدود الشمالية 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، المحاضرة الثامنة في برنامج "لُحمة وَطَن"، بعنوان: "نعمة الأمن والإيمان وواجب المسلم تجاهها"، ألقاها الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، في جامع سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل سعود بمدينة عرعر.وبيّن الحجيلي خلال المحاضرة الأسباب التي تدعو لحفظ الأمن والأمان، مستعرضاً أهم واجبات المسلم المتمثلة في توحيد الله عز وجل؛ لتحقيق الأمان والطمأنينة.كما تطرّق إلى التحذير من البدع ومحدثات الأمور، التي وصفها بأحد أسباب الفتنة وهي على نقيض الأمن والإيمان.// انتهى //09:28ت م0010