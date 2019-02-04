الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستنظم رابطة رواد الكشافة السعودية السبت القادم ولمدة ثلاثة أيام ورشة كشفية تخصصية في البيئة بمقر بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب بالرياض ، يشارك فيها مكاتب الرابطة بمناطق ومحافظات المملكة.وأوضح نائب رئيس الرابطة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الرابطة تهدف من الورشة الى التعريف بمفهوم البيئة ومكوناتها ، ونشر الوعي البيئي ، وتوضيح دور رواد الحركة الكشفية في الحد من المشكلات البيئية ، والإسهام في معالجة المشكلات البيئية في المجتمع المحلي ، وتنمية قدرة الرواد على تطوير آليات لتفعيل دور الكشفية في حماية البيئة ، واستنتاج آلية تكامل الكشفية مع الجهات ذات الاختصاص لخدمة البيئة.وافاد مفوض الرواد بالجمعية زيد بن سيف البتال، أن الورشة تتضمن عدة محاور من أهمها المشكلات البيئية المحلية ( اسبابها وطرق المعالجة والجهود المبذولة) وتصميم مشاريع بيئية مقترحة تشتمل على برامج وأنشطة خاصة بالتوعية ، وأنشطة وأفكار إعلامية ، وبرامج وأنشطة لخدمة البيئة.// انتهى //09:37ت م0011