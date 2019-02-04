القاهرة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، خلال لقائه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر التماير، على تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، في ضوء ما تتمتع به من استقرار.وتناقلت ترحيب الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بالمبادرة الروسية لعقد اجتماع للقوى الفلسطينية في موسكو للحوار يومي 14 و15 فبراير الجاري، بشأن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.وأخبرت عن انطلاق اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن أمس، برئاسة الجنرال الهولندي "باتريك كامايرت"، وحضور ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك على متن سفينة الأمم المتحدة في البحر الأحمر، لمناقشة تطبيق اتفاق هدنة الحديدة.واهتمت بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان مع إبقائها في العراق لمراقبة إيران.// انتهى //09:39ت م0012