طرابلس 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،جهود حكومة الوفاق من أجل عودة أهالي مدينة تاورغاء ، مشيرة إلى قيام وزير الداخلية فتحى باشا آغا بافتتاح مركز شرطة تاورغاء .واهتمت الصحف بإعلان الجيش الليبي القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية "جابر المسماري"، في وسط المدينة القديمة بدرنة، موضحة أن الجيش يخوض أشرس معركة ضد الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة بدرنة.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وقوله إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور متوقفة على تمويل حكومة الوفاق للعملية والاستعدادت الأمنية في المدن الليبية.وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي،وإعلانه أن تطورات الأوضاع في ليبيا ستكون على جدول أعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية التي ستحتضنها تونس شهر مارس المقبل.// انتهى //09:46ت م0013