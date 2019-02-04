رام الله 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب أحمد غازي أبو جبل، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي، الأسبوع الماضي شمال غرب بلدة بيت لاهيا.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، "إن لجنة الحوار مع فصائل منظمة التحرير في تشاور مستمر مع كافة الفصائل، للخروج بصيغة واحدة تقود إلى تشكيل حكومة جديدة تخدم الشعب الفلسطيني".وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الذي أشار إلى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت أكثر من 100 اعتداء وانتهاك، بحق المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، خلال شهر كانون الثاني المنصرم.ونشرت صحف هذا اليوم خبر اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية وعناصر من المخابرات ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الصحف النظر إلى خبر إدانة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، سماح سلطات الاحتلال بتحليق ثلاث طائرات شراعية فوق المسجد الأقصى المبارك، في سابقة خطيرة واستفزازية لمشاعر الفلسطينيين، وانتهاك جسيم لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وتعد صارخ على قدسيته.ولفتت الانتباه إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بالبدء ببناء جدار على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.// انتهى //11:16ت م0045