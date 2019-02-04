وادي الدواسر 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسعقد وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر الدكتور عبدالله بن محمد الصقر أمس، لقاءً مع الطلاب المتميزين بكليات محافظتي وادي الدواسر والسليل، استعرض في بدايته أبرز النشاطات العلمية والاجتماعية للطلاب وملخصاً للإنجازات والجهود المبذولة في سبيل تحقيق رسالة الجامعة وتحقيق أهدافها ببناء جيل من الخريجين القادرين على إمساك دفة التطوير وتوجيهها بما يخدم مجتمعهم.ودعا الصقر خلال اللقاء الى أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الطلاب في النشاطات التي تقيمها كل كلية ، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم ورغباتهم ومشاكلهم بطريقة حضارية والمشاركة في حلولها وذلك عن طريق المجالس الطلابية في كل كلية، وستكون توصياتهم محل تقدير عمادة كل كلية واهتمامهم، مؤكداً على مشرفي الأنشطة الطلابية الاطلاع على أفكار الطلاب وإبداعاتهم الجديدة ومناقشة متطلباتهم ووضع آلية موحدة للعمل بالتعاون مع أقسامهم ووحدة الأنشطة الطلابية لرصد فعالياتهم .// انتهى //11:17ت م0046