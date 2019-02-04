إسلام آباد 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان التزامها بمواصلة الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من الحصول على حقه المشروع في تقرير المصير.وأشارت الصحف إلى اتفاق باكستان وسلطنة عمان على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.وتناقلت أنباء موجة البرد القارس المسيطرة على المناطق الشمالية من باكستان بعد تساقط الثلوج بكثافة مما أثر سلباً على النشاط العام، وتأثر برنامج الرحلات الجوية في المناطق الوسطى من باكستان بسبب موجة الضباب الدخاني.وتطرقت إلى اعتقال القوات البحرية الباكستانية ستة بحارة هنود من صيادي الأسماك إثر تجاوزهم المياه الإقليمية الباكستانية بحثاً عن الصيد.كما أخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية على جمع خمسمائة مليون دولار في مارس المقبل من خلال إنشاء صندوق يستهدف مواطنيها الذين يعيشون في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني.أفغانياً تابعت صحف باكستان عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وعزم الولايات المتحدة الأمريكية إبقاء استخباراتها في هذا البلد حتى بعد سحب قواتها.إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى أنباء مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات جراء انحراف قطار عن مساره في ولاية بيهار شرقي الهند.// انتهى //11:32ت م0050