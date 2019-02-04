أبهـا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسعقدت الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" في مقر كلية التربية بجامعة الملك خالد، بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ,اللقاء السادس ضمن برنامج " إثراء "، بحضور رئيس الجمعية عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور عبدالله آل كاسي وأكثر من 64 قائداً ومشرفاً.وناقش اللقاء الذي استهدف قادة المدارس ومشرفيها في محافظة سراة عبيدة, منظومة الأداء الإشرافي والأساليب الإشرافية ومهارات الاتصال الفعال, والقيادة التعليمية في ضوء رؤية المملكة 2030، والتقويم الفعال للأداء الوظيفي, ودور القائد في التطوير المهني للمعلم", إلى جانب تزويد المتدربين بآلية ربط دور القيادة التعليمية برؤية المملكة 2030, وإكساب المتدربين المهارات والمعارف في مجال تقويم الأداء، وتحسين مهارات الاتصال الفعال لدى قادة المدارس، إضافة إلى إكساب قادة المدارس المهارات اللازمة للأساليب الإشرافية وطرق التعامل معها، وتزويد المشاركين ببعض المعارف والمعلومات حول منظومة القيادة المدرسية, وتقديم الخدمات التربوية للميدان وتزويده بما يحتاج إليه.// انتهى //11:36ت م0051