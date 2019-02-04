سكاكا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واطلع أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال على سير العمل في القطاعات الصحية، واستعراض المشروعات والخدمات الصحية المقدمة في المنطقة، مشيداً بالتطورات الطبية التي تقدمها صحة الجوف، مؤكداً سموه أن هذه الانجازات تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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11:36ت م

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