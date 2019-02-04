بغداد 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على ماحققته حكومة عادل عبد المهدي بعد مضي مائة يوم على تشكيلها وحصولها على ثقة البرلمان.وتطرقت الصحف إلى موضوع الوجود العسكري الأمريكي في العراق, مبرزة مطالبات عدة جهات برلمانية وسياسية عراقية بمناقشة هذا الموضوع تحت قبة البرلمان وإجراء مراجعة للاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن.وأشارت إلى الاتفاقات التي أبرمها العراق والأردن ومن بينها إعفاء البضائع الأردنية الداخلة إلى العراق من الرسوم الجمركية ومد أنبوب ناقل للنفط العراقي إلى ميناء العقبة الأردني.أمنيا تناولت الصحف الإعلان عن توجيه طائرات التحالف الدولي ضربات ناجحة لأوكار وعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلتي جبال مكحول وحمرين بمحافظة صلاح الدين.// انتهى //11:52ت م0053