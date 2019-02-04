لندن 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها بآخر التطورات بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ما كتبته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، من أنها "مصممة" على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الوقت المحدد، وأنها سوف تعود إلى بروكسل بـ "تفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد".وأشارت الصحف إلى وعد ماي بأنها سوف تسعى لـ"حل عملي" لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من التكتل وذلك عند محاولتها إعادة فتح المفاوضات مع بروكسل والملفات العالقة الأخرى.ونقلت الصحف تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتدخل العسكري في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية متصاعدة، موضحاً أن التدخل عسكريا في فنزويلا قيد الدراسة وأنه خيار متاح.// انتهى //11:55ت م0055