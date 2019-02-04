تبوك 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر يناير 2019, عدداً من الدورات الإسعافية والبرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي، أن إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعوي، بمنطقة تبوك قامت خلال شهر يناير 2019 , بعمل دورات إسعافية ومحاضرات توعوية استفاد منها أكثر من 170 مواطناً ومواطنة، من خلال برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بالإضافة لدورات الإنعاش القلبي الرئوي ومكافحة العدوى لموظفي الهيئة والعاملين بالمجال الصحي من خارج الهيئة.وبين العنزي أن الهيئة تحرص بشكل دائم ومستمر على عمل هذه الدورات لرفع التوعية بالإسعافات الأولية للمواطنين من خلال قسميها ( التدريب - للرجال والنساء ) بالإضافة لبرامج التعليم الطبي المستمر لمنسوبيها, داعياً الجميع إلى التسجيل بالدورات والبرامج التي تقدمها الهيئة من خلال وسائل التواصل المتاحة.// انتهى //11:57ت م0056