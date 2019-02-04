الجزائر 29 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مشاركة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي يبدأ اليوم في بروكسل، مشيرة إلى أنه اجتماع يبحث الحدث من الانتشار النووي والإرهاب والهجرة غير الشرعية.وكتبت عن جهود مصر لإنقاذ المصالحة الفلسطينية في اجتماعات تستضيفها القاهرة، لافتة إلى وصول وفدي حركة "حماس" و"الجهاد" أمس ، للقاء رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، من أجل بحث تطورات الملف الفلسطيني.وتابعت تطورات الأوضاع في اليمن، لافتة إلى بدء اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن أمس، بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لبحث تنفيذ اتفاق وقف النار في الحديدة.وتطرقت إلى إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي سعيها لـ"حل عملي" لحالة الجمود في البرلمان بشأن شروط خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وذلك عندما تحاول إعادة فتح المحادثات مع بروكسل.// انتهى //11:58ت م0057