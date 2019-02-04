الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسافتتح مساعد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور راشد الحميد "يوم أبحاث طب الأطفال السنوي " في تخصصي الرياض .وتخلل الفعالية التي جاءت بمتابعة من معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، تقديم 36 ورقة بحثية للتحكيم منها 28 بحثاً حازت على أعلى درجات اللجنة العلمية بهدف مواكبة أحدث المستجدات البحثية وتجويد الأبحاث الطبية في تخصصات طب الأطفال المختلفة وأعلن على إثرها فوز 6 أطباء بجوائز عينية لقاء تميز أبحاثهم.واستعرض رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى الدكتور سامي الحجار ، جانبا من إنجازات القسم لعام 2018م وتحقيقه لمعايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الصحية المتقدمة للرعاية الطبية في مختلف تخصصات طب الأطفال للمرضى المنومين ومن بينها وحدة العناية المركزة للأطفال، ووحدة العناية المركزة للأطفال الخدج، وغيرها، إضافة إلى استحداث برنامج إعطاء محفزات المناعة عن طريق الحقن الجلدي للمرضى المصابين باضطرابات الجهاز المناعي.من جهته بين رئيس وحدة الأبحاث بقسم الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الدكتور وجيه الدخيل، أن وحدة أبحاث الأطفال تمكنت خلال العام المنصرم 2018م من نشر 23 بحثاً في مجلات علمية عالمية مرموقة.وذكر الدكتور الدخيَل أنه تم مناقشة 14 بحث شفوي و 14 ملصق بحثي في يوم أبحاث الأطفال لهذا العام وتركزت في مجملها حول أمراض الكلى، والروماتزم، والجهاز الهضمي، وأمراض الكبد وزراعة الكبد، وعلم الوراثة، والغدد الصماء، وذلك بهدف إثراء مجالات البحث العلمي وبث روح المنافسة بين الأطباء والاطلاع على أحدث المستجدات.وشهد الحفل تكريم نخبة من الأطباء المتميزين في طب الأطفال كالدكتور سليمان المعيوف استشاري أمراض الروماتزم للأطفال، وذلك نظير جهوده المتميزة في مجال البحث العلمي ونشر البحوث العلمية والتي جرى تقديمها ومناقشتها في مؤتمرات طبية عالمية ومجلات علمية مرموقة، كما شهد يوم الأبحاث تكريم الدكتورة عفاف الصغير لمساهمتها في التدريب والإشراف على الأطباء المتدربين في المجال البحثي.// انتهى //12:04ت م0059