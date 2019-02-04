سكاكا 29 جمادي الأولى1440هـ الموافق 04 يناير 2019م واسقدمت أمانة منطقة الجوف إدراكاً بأهمية دورها الاجتماعي تجاه أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان زيتون الجوف الدولي الثاني عشر، كسوة الشتاء لعمال النظافة بالأمانة، بالتعاون مع فريق الجود التطوعي.وأبان أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن هذه المبادرة تؤكد مدى أهمية العمل الذي يقومون به، والدور الكبير الذي يمثلونه في المحافظة على بيئة مدينة سكاكا.وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي قامت بها الأمانة وكان آخرها في رمضان الفائت حيث تم توزيع هدايا العيد لجميع العاملين في قسم النظافة، موضحاً في الوقت ذاته بأن مبادرات الأمانة الاجتماعية لن تتوقف وستستمر بعون الله.//انتهى//13:44ت م0105