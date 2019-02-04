الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بخيت باتير شايف.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتصل بالمجالات الإسلامية.حضر اللقاء معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمستشار بمكتب معالي الوزير عبدان بن أحمد العبدان.// انتهى //13:46ت م0106