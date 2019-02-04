المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسكرم محافظ المهد الدكتور شاهر بن أحمد العوفي اليوم 138 طالباً متفوقا بتعليم المحافظة بحضور مدير التعليم محمد بن علي القحطاني وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والقيادات االتعليمية ،وذلك في مركز الأمير عبدالمجيد للأنشطة الطلابية.وأكد المساعد للشؤون التعليمية راشد بن حضيض الوسمي أن أبرز عوامل التفوق هي الرغبة والدافعية والتخطيط الجيد والانضباط معبرا عن فخره واعتزازه بالطلاب المتفوقين ومباركا لهم ولأسرهم هذا التفوق.وعبر الطالب محمد سعود المطيري في كلمة نيابة عن المكرمين عن شكره للمعلمين على جهودهم في سبيل تعليميهم وكذلك أولياء أمورهم على حسن متابعتهم وتشجيعهم وكذلك إدارة التعليم على تكريمهم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم.// انتهى //13:46ت م0107