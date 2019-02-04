المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسأعلن قطاع توزيع المياه ممثلاً بشركة المياه الوطنية نجاح الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة في دعم أهداف مبادرة قطاع المياه لتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية، وزيادة نسب التغطية بمحافظات منطقة المدينة المنورة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، وذلك بإنهاء تشغيل منظومة النقل والتوزيع وتنفيذ البنية التحتية والأساسية لاستقبال المياه بمحافظة الحناكية وتوزيعها لأكثر من 32 ألف مستفيد.وأوضحت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة أنها بدأت العمليات التشغيلية لضخ أكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والاستغناء عن 200 صهريج يومياً، وزيادة الكميات لتصل إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً لمحافظة الحناكية بنهاية العام ، بما يضمن الضخ والإمداد الكافي من المياه المحلاة لمحافظة الحناكية.وذكرت أنها تعمل حالياً على إنهاء الاستعدات والبنى التحتية لتعزير إيصال المياه المحلاة بمحافظات المهد والحناكية والسويرقية ووادي الفرع واليتمة والنخيل والصويدرة خلال عام 2019م.وأشارت إلى أنها انتهت من تنفيذ خزانات تشغيلية بلغت طاقتها 20 ألف متر مكعب يومياً، وخطوط شبكات مياه رئيسة، بلغت 30 ألف متر طولي، وخطوط فرعية بطول 164 ألف متر طولي، كما نفذت المياه 1500 توصيلة منزلية لاستقبال كميات المياه الجديدة بتكلفة مالية تجاوزت 150 مليون ريال.وبينت أن وصول مياه المرحلة الثالثة إلى خزانات المياه بمحافظة الحناكية بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يعد ضمن إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 لبلوغ مستويات متقدمة في جودة الخدمات المقدمة من قبل قطاع توزيع المياه؛ وذلك من خلال تزويد المستفيدين بالمياه المحلاة المطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واستدامة الإمداد من المياه لمواكبة الطلب المتنامي بمحافظة الحناكية، حيث يسعى المشروع إلى تقليص التكاليف المالية المترتبة على نقل المياه الجوفية وتوزيعها عن طريق الصهاريج الناقلة.// انتهى //13:46ت م0108