الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غداً، ورشة عمل حول التعريف بالبوابة الإلكترونية للمطابقة "سابر" ، التي أطلقتها الهيئة، بهدف تسهيل إجراءات دخول السلع والحد من الغش التجاري، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.وتأتي الورشة في إطار الجهود المُشتركة بين الغرفة والهيئة لرفع وعي قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية من الموردين وأصحاب المصانع المحلية والمهتمين بمنصة "سابر" الإلكترونية، وما تؤديه من خدمات تُسهل دخول السلع وتحد من ممارسات الغش التجاري وغيرها من الخدمات التي تصب في إطار سرعة الإنجاز وحماية المستثمرين والمستهلكين في آن واحد.// انتهى //13:47ت م0109