الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسيسعى بايرن ميونيخ الذي تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم في الدوري المحلي، إلى تحاشي الخروج المبكر من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على هرتا برلين الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة في الدور ثمن النهائي.فبعد تحقيقه الفوز في سبع مباريات توالياً في الدوري والخروج من الأزمة التي مر بها مطلع الموسم الحالي، سقط الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن 1-3 في المرحلة العشرين من الدوري السبت وتراجع إلى المركز الثالث ما جعل بوروسيا دورتموند المتصدر يبتعد عنه بفارق 7 نقاط.ولا شك أن خسارة جديدة أمام فريق العاصمة ستجعل بايرن ميونيخ يدخل في أزمة جديدة ويعود الكلام حول مصير مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لا سيما أن مواجهة من العيار الثقيل تنتظره ضد ليفربول الإنكليزي في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا عليه في 19 فبراير الحالي، قبل أن يستقبله على الملعب الأولمبي إياباً في 13 مارس المقبل.واعترف كوفاتش بضعف فريقه في مواجهة فرق تملك إيقاعاً سريعاً بقوله "كنا مسيطرين على الوضع في الشوط الأول، لكن الأمور أفلتت من أيدينا في الثاني عندما أصبح الإيقاع سريعا وهذا ما تسبب بدخول الأهداف لمرمانا".وكان بايرن ميونيخ بلغ نهائي الكأس العام الماضي وخسر أمام إينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش بالذات.يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة حيث توج بها 18 مرة آخرها عام 2016، علما أنه خسر 4 مباريات نهائية.ولم يعرف ما إذا كان حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا مانويل نوير سيشارك في المباراة بعد أن غاب عن اللقاء ضد ليفركوزن لإصابة في اصبع يده خلال التمارين يوم الجمعة الماضي.ولا يمر هرتا برلين تاسع الدوري المحلي بأفضل حالة له بدليل خسارته على أرضه أمام فولفسبورغ صفر-1، لكنه سيعول على جمهور غفير يقدر بـ 80 ألف متفرج لتخطي عقبة بايرن ميونيخ.وكان الفريقان التقيا على الملعب ذاته في 28 سبتمبر الماضي وخرج هرتا فائزاً بهدفين نظيفين ملحقاً بمنافسه الخسارة له في الموسم.وبلغ هرتا برلين المباراة النهائية للمسابقة 3 مرات دون أن ينجح في الظفر باللقب أعوام 1977 و1979 و1993.// انتهى //13:48ت م0110