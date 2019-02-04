الدوادمي 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " غداً الثلاثاء دورة " المساعد الإداري "، تقدمها المدربة حليمة ماجد العضياني، وتستهدف الموظفات الإداريات بمدارس المحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الإدارات النسائية.وتتناول الدورة عدة محاور من أهمها: التعريف بالمساعد الإداري، ومهامه وواجباته، إضافة إلى التطرق لمهارات المساعد الإداري الناجح، وسبل تطويرها.// انتهى //13:53ت م0114