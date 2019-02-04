عام / " المساعد الإداري" دورة في تعليم الدوادمي
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الدوادمي 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
يقيم تعليم الدوادمي ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " غداً الثلاثاء دورة " المساعد الإداري "، تقدمها المدربة حليمة ماجد العضياني، وتستهدف الموظفات الإداريات بمدارس المحافظة، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الإدارات النسائية.
وتتناول الدورة عدة محاور من أهمها: التعريف بالمساعد الإداري، ومهامه وواجباته، إضافة إلى التطرق لمهارات المساعد الإداري الناجح، وسبل تطويرها.
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13:53ت م
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