عام / الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض
الاثنين 1440/5/29 هـ الموافق 2019/02/04 م واس
الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري .
واستعرض سموه خلال الاستقبال الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المنطقة والخطط التطويرية في سبيل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية.
// انتهى //
13:53ت م
0115