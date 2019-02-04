الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري .واستعرض سموه خلال الاستقبال الموضوعات المتعلقة بالجوانب الصحية في المنطقة والخطط التطويرية في سبيل الرقي بمجمل الخدمات الطبية والعلاجية.// انتهى //13:53ت م0115