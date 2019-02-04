الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستنطلق غداً منافسات الدور ربع النهائي لكأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة بإقامة 4 مواجهات.وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي بنظيره الهلال على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة عند الرابعة مساءً, فيما يلتقي عند الـ 5:30 مساءً على نفس الصالة الاتحاد والفتح.ويتواجه الأنصار و أحد على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة عند الخامسة مساءً, ويستضيف النصر نظيره السلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض عند الرابعة مساءً.// انتهى //13:53ت م0116