الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق، يوم غدٍ الثلاثاء عددًا من المحاضرات التوعوية في جوامع ومساجد المحافظة، ضمن برنامج "لحمة وطن".حيث يلقي فهد بن إبراهيم بوعنز محاضرة بعنوان: (خطورة الفتن والمخرج منها), وذلك في جامع أبو موسى الأشعري بعد صلاة المغرب، ويلقي سيف بن فايز البيشي محاضرة بعنوان: (المنهج الشرعي في التعامل مع الأحزاب), في مسجد أسامة بن زيد بعد صلاة العشاء، كما يلقي ناصر بن محمد الهاجري محاضرة بعنوان: (وسائل الثبات على الدين ولزوم جماعة المسلمين) بعد صلاة العشاء في جامع سعد بن أبي وقاص.// انتهى //13:54ت م0117