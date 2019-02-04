جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق04 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمعالي نائب وزير العدل والحضور، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم عمل الوزارة, والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بمنطقة جازان من خلال فرع الوزارة والمحاكم وكتابات العدل بمدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها, واستعراض الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة القضاء في المحاكم وكتابات العدل، وأبرز المشاريع التطويرية للوزارة في المجال الإلكتروني والتقني وفي جانب تطوير الموارد البشرية.ونوه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بجهود الوزارة في تطوير مرفق القضاء, بما يسهل تيسير مراجعة المواطن والمقيم وإنهاء كافة القضايا والمعاملات بالشكل المطلوب، والتأكيد على جميع العاملين في جهاز الوزارة بالاطلاع على الأنظمة بالقضاء, حتى يكونوا على بينة بالدور المناط بهم في جميع المجالات.من جانبه عبر نائب وزير العدل عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة جازان, وما استمع إليه من توجيهات، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان للتنمية خالد القصيبي ووكيل الإمارة للحقوق علي بن حسين عقيل ووكيل الشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ, ومدير فرع وزارة العدل بجازان الشيخ ناصر الحكمي.//انتهى//15:04ت م0147