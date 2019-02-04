سكاكا 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالخطى الثابتة التي تسير عليها رؤية المملكة 2030 والأهداف التي بدأت تتحقق، بفضل الله ثم بالرؤية الحكيمة والمتابعة المستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عرّاب رؤية المملكة 2030 التي يقودها بكل ثقة وشجاعة.وأكد سمو أمير منطقة الجوف، أن ما أعلنته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بأنَّ منطقة الجوف ستصبح عاصمة للطاقة المتجددة من خلال مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية، ودومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، تأتي ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة وتحقيق زيادة مستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة، وهي ثمره من ثمرات رؤية2030 والتي يعقد عليها أبناء هذا الوطن بعد الله أمالاً كبيرة في شتى المجالات.وقال الأمير فيصل بن نواف: " إن هذين المشروعين ضمن حزمة مشاريع حظيت بها المنطقة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، أثناء زيارته لمنطقة الجوف، لافتاً إلى أن المنطقة ستشهد العديد من المشروعات التنموية في هذا العهد الزاهر.ودعا سموه الله أن ديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //15:05ت م0148