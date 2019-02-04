الرياض 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسقدم المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم اليوم، ندوة تعريفية وتوعوية لطلاب مدارس الرياض, بحضور أكثر من 800 طالب، في ملتقى "جامعتي بوابة مستقبلي"، كما شارك بجناح في المعرض المصاحب، الذي يقام حاليًا في مدراس المملكة بمدينة الرياض.وتهدف المشاركة إلى تعريف الطلاب والطالبات بالاختبارات والمقاييس التي يقدمها قياس للمستفيدين والمستفيدات، خاصة اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وعرض مميزات الاختبارات على الحاسب الآلي (المحوسبة)، وطرق وأساليب الاستعداد قبل دخول الاختبار، كما تمت الإجابة على استفسارات الطلاب.وفي نهاية المشاركة كرّم مساعد مدير تعليم منطقة الرياض للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري، فريق قياس على مشاركته في الملتقى من خلال الندوة التعريفية والتوعوية الذي قدمها للطلاب، والمعرض المصاحب الذي أقيم على هامش الملتقى.// انتهى //15:05ت م0149