القدس المحتلة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، واستمعوا لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.// انتهى //15:06ت م0152