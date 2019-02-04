ينبع 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واساختتمت في مقر مجمع تحفيظ القرآن بينبع بالصناعية , التصفيات المحلية لأولمبياد الروبورت الوطني مجال "الفيرست ليغو" لفئة طالبات التعليم العام، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بينبع أديبة بنت حميدي الفايدي وعدد من القيادات التربوية .وبينت رئيسة قسم نشاط الطالبات نعيمة بنت راشد العلوني ، أن المسابقة تهدف إلى الإسهام في بناء شخصية الطالبة ، وتحقيق عددا من المفاهيم العلمية ، وغرس حب العلوم والابتكار ، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو اقتصاد مزدهر .وأضافت أن مسابقة "الفيرست ليغو" مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد "الفيرست ليغو" الدولي حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب والطالبات، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع والتشجيع على البحث العلمي وكيفية التعامل مع الروبوت مشيرةً إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام .فيما أعلنت لجنة التحكيم انطلاق المسابقة التي ضمت أربعة فرق من أربع مدارس لتعليم البنات بالمحافظة وجاءت النتائج على النحو التالي: توج (فريق سمو ينبع) من مجمع تحفيظ القرآن بينبع الصناعية بطلا للمسابقة وأفضل فريق في الأداء ، وسيمثل الفريق تعليم ينبع في التصفيات القادمة بمنطقة القصيم، فيما حقق (فريق smart tiam) من ابتدائية أم سلمة بينبع الصناعية جائزة أفضل تصميم، وحقق (فريق التألق 5) من المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية جائزة أفضل قيم، وحقق (فريق نجوم الليغو) من المتوسطة الرابعة بينبع البحر جائزة أفضل مشروع .// انتهى //15:07ت م0153