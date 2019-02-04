الدمام 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقيق ، غدا , عددًا من المحاضرات التوعوية في جوامع ومساجد المحافظة، ضمن برنامج "لحمة وطن".وتتضمن المحاضرات محاضرة بعنوان "خطورة الفتن والمخرج منها" في جامع أبو موسى الأشعري بعد صلاة المغرب ، ومحاضرة بعنوان "المنهج الشرعي في التعامل مع الأحزاب" , في مسجد أسامة بن زيد بعد صلاة العشاء ، ومحاضرة بعنوان "وسائل الثبات على الدين ولزوم جماعة المسلمين" ، بعد صلاة العشاء في جامع سعد بن أبي وقاص.// انتهى //15:08ت م0154