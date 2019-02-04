مكة المكرمة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق04 فبراير 2019 م واسعقد أعضاء فريق خطة "تمكين الاستراتيجية 2023" في جامعة أم القرى اليوم اجتماعهم الدوري للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي استعداداً لعقد ورش العمل التنفيذية، وتطبيق نماذج التحليل الاستراتيجية، لدراسة الوضع الحالي والتعرف على التطلعات المستقبلية وذلك بمقر الجامعة بحي العابدية في العاصمة المقدسة.واطلع أعضاء الفريق على مقترح ورش العمل التي سيتم تنظيمها لاحقاً لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، والقياديين والقياديات، والمستفيدين من الجهات العامة والخاصة وغير الربحية، وذلك لمعرفة احتياجاتهم، كما تم مناقشة الاستبيانات المراد الإجابة عليها، بهدف بناء الخطة الاستراتيجية على أسس منهجية متطورة.وتهدف خطة تمكين إلى مواءمة استراتيجياتها مع الخبرات المحلية والعالمية الإيجابية, للخروج بخطة مقننة وشاملة للأركان العملية الأكاديمية والبحثية والاستثمارية، مع نهاية العام الجامعي الحالي.وثمَّن أعضاء فريق خطة "تمكين الاستراتيجية 2023"، دعم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تيسير إنجاح العمل داخل الحرم الجامعي.// انتهى //15:08ت م0155