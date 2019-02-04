جيزان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وسمو أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب محمد بن موسى طوهري -رحمه الله- أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه.وعبر سموه خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد "طوهري " في منزلهم بقرية الظبرة التابعة لمركز الحكامية بمحافظة أحد المسارحة، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.فيما أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير منطقة جازان, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.حضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي, ورئيس مركز الحكامية علي بن حسن العواجي وعدد من المسؤولين.// انتهى //15:20ت م0159