مايدوغوري 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية المعتمدة للنازحين النيجيريين في مدينة مايدوغوري التابعة لولاية بورنو شمال نيجيريا ، ويبلغ إجمالي المساعدات المقدمة أكثر من 2100 طن .وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالوقوف مع النازحين في ولايات شمال شرق نيجيريا وتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار كمساعدات غذائية عينية لهم.ويتزامن توزيع هذه المساعدات مع تجدد عملية النزوح التي تشهدها الولايات الشمالية الشرقية في نيجيريا مؤخرًا نتيجة تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية في هذه المناطق.// انتهى //16:36ت م0196