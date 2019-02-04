سكاكا 29جمادي الأولى1440هـ الموافق 04فبراير 2019م واسوقعت جامعة الجوف ممثلة بعمادة البحث العلمي بوكالة الدراسات العليا والبحث العلمي عقود مجموعات بحثية في عدد من الكليات، ضمن سعي الوكالة لدعم الأبحاث الأكثر تميزاً، حيث استقبلت عمادة البحث العلمي أكثر من عشرين مقترح ومجموعة بحثية من مختلف الكليات، وتم تقييمها وتحكيمها، ووقع الاختيار من بينها على أربع مجموعات بحثية تم توقيع عقودها مع الباحثين الرئيسين وهي: مجموعة بحوث طب الأسنان (كلية طب الأسنان)، مجموعة بحوث تكنلوجيا علم المواد (كلية العلوم)، مجموعة بحوث الجينوم (كلية العلوم الطبية التطبيقية)، مجموعة بحوث تطوير تعليم العلوم وتعلمها ( كلية التربية).وقال عميد البحث بالجامعة الدكتور عبدالسلام الزيد إن هذه الخطوة تأتي لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية في مجال البحث العلمي والنشر في المجلات العالمية الموثوقة، وسوف تسهم في دفع حركة البحث العلمي في الجامعة لكونها تهتم بمجالات هامة كالعلوم الطبية والتربوية.//انتهى//16:37ت م0197