جدة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بمركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، الاثنين المقبل، مؤتمرًا بعنوان "تمكين المرأة السعودية.. آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، ويستمر يومين، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.ويضم جدول أعمال المؤتمر ست جلسات حوارية بواقع ثلاث جلسات في كل يوم، تشمل المحاور الاجتماعية، والتعليمية، والتشريعية، والاقتصادية، والإعلامية، وتجارب نسائية ناجحة.وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة واسعة من مسؤولين وأكاديميين كمتحدثين من مختلف التخصصات والقطاعات الحكومية والخاصة، لإلقاء الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بتمكين المرأة في القطاعين الحكومي والأهلي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وأفاد مدير مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور محمد بن سعيد الغامدي، أن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أهمية تمكين المرأة السعودية في المجتمع، وتسليط الضوء على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية، وكذلك تعزيز دور المرأة في التنمية في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تقديم مقترحات لتمكين المرأة السعودية في المجالات المختلفة.ودعا رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، جميع المهتمين والمختصين من مختلف فئات وشرائح المجتمع إلى حضور فعاليات المؤتمر، والاستفادة من الجلسات والمحاور والطرح العلمي والعملي لموضوعاته، آملًا أن يحقق المؤتمر الغايات والأهداف المرجوة من تنظيمه.// انتهى //16:45ت م0199