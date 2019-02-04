منفذ الوديعة 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم مساعدات إيوائية تشمل 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط تزن 11 طنًا و20 كيلوغرامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.//انتهى//16:52ت م0201