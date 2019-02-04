بيحان 29 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 04 فبراير 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية بيحان بمحافظة شبوه مشاريع كثيفة العمالة والتي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع رصف المدخل الرئيسي للمديرية.ويوفر المشروع فرص عمل ل 80 فردًا بصورة مباشرة و 400 فرد بصورة غير مباشرة.ويأتي هذا المشروع في إطار أنشطة تحسين سبل العيش في اليمن الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تستهدف توفر فرص عمل قصيرة الأجل وتأهيل العمالة غير الماهرة ، كما يمثل رافدًا من حيث الدخل للكثير من أرباب الأسر، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ويحقق التنمية في المناطق المستهدفة.الجدير ذكره أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3,750 مستفيدا بصورة مباشرة وأكثر من 18,750 مستفيدا بصورة غير مباشرة.//انتهى//16:53ت م0202